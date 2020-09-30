台中市一名女高中生，日前搭公車時，被一名婦人偷摸，這時一名男同學提醒她「小心這位婦人」，想不到女高中生離開座位後，婦人疑似惱羞，朝公車座位吐檳榔汁，留下一攤汁水，女高中生事後PO網提醒大家注意此人，而這名正妹女高中生也出面說明當天情況。

這名女高中生日前搭公車，剛好看到空的座位，於是立刻上前坐下，沒多久就感覺到「有人在摸書包」，正當心裡覺得奇怪時，站在旁邊的男學生提醒她「妳隔壁的那個人會亂摸」，嚇得她趕緊站起來。

這名婦人在當地是有名的「麻煩製造者」(圖片取自爆料公社)

根據《ETtoday新聞雲》報導，鄧姓女高中生表示，當時她一站起來，先聽到提醒她的男學生大喊「可不可以注意一下」，下一秒婦人就亂吐檳榔汁，同時噴到自己與男學生，鄧姓女高中生還原現場，因為當下處於驚嚇狀態，一旁乘客也幫忙清理，慌亂之下只能先拍下婦人照片。

鄧姓女高中生說，這位亂吐檳榔汁的婦人，「從頭到尾，一點歉意都沒有」，態度非常囂張，至於網友好奇為何當下沒有報警、或是告知學校，女高中回應，因為沒有拍下直接證據，顯示婦人吐檳榔汁還有亂摸，認為自己僅受到驚嚇，並沒有受傷，事後才用PO臉書的方式，提醒大家住自身安全。

(中時新聞網)