前促轉會副研究員吳佩蓉在臉書質疑，高市國民黨議員邱于軒的夫婿承攬中小學營養午餐食材標案，「有無據實告知招標單位身分關係？」Wecare高雄等綠營粉專也紛紛要求她出面說清楚；對此，邱于軒30日晚間發布聲明，強調她的夫婿早在他當議員之前，就開始承攬營養午餐標案，且均依公開招標、符合採購法規範，對於網路上「有心人士之造謠行徑，于軒將採取法律行動」。

吳佩蓉30日在臉書發文，表示她查詢政府電子採購網，發現藍營議員邱于軒夫婿名下的「大發食材」和「大發冷凍食品」承攬高雄市數間國中小學營養午餐的食材雜貨類標案，從公告日期2019年3月起算，「大發食材」拿到11案共177萬6585元，「大發冷凍食品」甫獲1筆決標金額14萬2526元的案子。

吳佩蓉質疑，若邱于軒的夫婿未曾向招標單位表明夫妻關係，恐涉及違反《公職人員利益衝突迴避法》規定，她呼籲教育局一併徹查，有無其他官員或民代涉入類似案例，並呼籲監察院盡早將各縣市議員的財產申報資料，比照官員和立委，定期公開上網揭露。

這篇貼文，晚間也被「Wecare高雄」、「只是堵藍」等綠營粉專分享轉貼。

邱于軒則發聲明，先酸「吳小姐對我個人的關心遠勝於高雄市的發展」，並強調她於107年12月25日就任議員，但夫婿早在此之前即承攬高雄市中小學營養午餐標案，且相關作業皆屬公開招標並符合政府採購法之規範。

邱于軒說，她做事坦蕩，唯一缺憾即監督市政過於嚴謹，勇於捍衛市民權益，以致有心人士意圖透過牽連家人來增添她的壓力，她對於家人心中除了不捨還有虧欠，至於網路上有心人士造謠行徑，她將採取法律行動，奉勸有心人士切勿以身試法。

她並反嗆，「我老公只是賣醬油的，難道要他去胡作非為嗎？」、「非法倒爐渣都噤聲，合法做生意被打到趴」。

(中時 )