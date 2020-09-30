中秋連假明(10/1)日正式展開，許多人也開始準備烤肉。但食材百百種，昨(29)日就有網友表示，烤肉成不成功關鍵在食材，並說自己認為「骰子嫩牛肉是極品」，但卻被網友勸阻「萬萬不可，骰子牛是切剩的邊角料」引發熱議。

原PO在PTT上表示，中秋連假大家開心準備烤肉，但「烤肉時採買組的sense很重要！」他說判定烤肉成功關鍵在食材。原Po認為甜不辣、米血糕「根本塞胃，買到對的東西烤肉才舒服」。他也接著詢問，大家看到什麼食材，「就知道今天烤肉穩了？」，而他本身則是愛「骰子嫩牛肉」。

貼文發出後就有內行人直指，烤肉用骰子牛「一聽就知道是外行人！」接著說明，「骰子牛是切剩的邊角料，萬萬不可啊！要牛小排或戰斧豬比較好」。而另外一批網友則是熱心推薦原PO許多食材，「秋刀魚、雞翅、青椒」、「 肉片或是肉排和雞胸肉」、「豬肋排、松阪」、「全都扁的東西，像是肉片類」。

對此，就有網友回文說明自己判斷烤肉是否成功，採買食材的地點是關鍵。「我只要看到採買的人，有去菜市場肉攤切豬肉，我就知道烤肉穩了。」更進一步說，買回來的豬肉再加上前置作業，「先用烤肉醬、大蒜和蔥醃過」，那這次烤肉就會完美。

(中時新聞網)