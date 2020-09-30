吉卜力工作室於9月釋出8部動畫片靜態劇照供影迷使用，每部50張，共計400張高畫質劇照重現眼前，不少粉絲在網路上辦起梗圖大賽，意外掀起一波吉卜力梗圖潮。不少粉專搶搭風潮，吸引觀眾，現在就連警察都將劇照結合轄區所發生的社會案件，讓大眾一秒了解日前高雄地檢署前發生的傷人案始末。
25日時一位黃姓男子上午在高雄地檢署開庭完後在門口等待朋友，但卻突然有位男子衝上前，拿一把折疊刀抵住他的背部，閃開的過程中意外被刀鋒劃傷，警方針對此案也隨即成立專案小組全力追緝，在6小時內就逮捕嫌犯到案。
高雄市政府警察局新興分局則將此事件結合吉卜力劇照，粉專小編搭配可愛劇照作為示意圖，帶民眾「一秒看懂地檢署前傷人案」，第一張圖使用地海戰記男主角亞刃痛苦捧心的照片，配上「地檢署前發生傷人事件」的字幕，共計8張圖片，為此案製作出一系列破案梗圖，而圖片搭配得恰到好處，讓人忍不住會心一笑。
警察發揮創意用梗圖宣傳警政工作也讓警察更貼近民心，不少網友在貼文下方留言打氣，大讚員警「越來越有創意」、「也太可愛」等語。
(中時新聞網)
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