吉卜力工作室於9月釋出8部動畫片靜態劇照供影迷使用，每部50張，共計400張高畫質劇照重現眼前，不少粉絲在網路上辦起梗圖大賽，意外掀起一波吉卜力梗圖潮。不少粉專搶搭風潮，吸引觀眾，現在就連警察都將劇照結合轄區所發生的社會案件，讓大眾一秒了解日前高雄地檢署前發生的傷人案始末。

25日時一位黃姓男子上午在高雄地檢署開庭完後在門口等待朋友，但卻突然有位男子衝上前，拿一把折疊刀抵住他的背部，閃開的過程中意外被刀鋒劃傷，警方針對此案也隨即成立專案小組全力追緝，在6小時內就逮捕嫌犯到案。

高雄市政府警察局新興分局則將此事件結合吉卜力劇照，粉專小編搭配可愛劇照作為示意圖，帶民眾「一秒看懂地檢署前傷人案」，第一張圖使用地海戰記男主角亞刃痛苦捧心的照片，配上「地檢署前發生傷人事件」的字幕，共計8張圖片，為此案製作出一系列破案梗圖，而圖片搭配得恰到好處，讓人忍不住會心一笑。

來了～跟進時事流行一下 #地檢署前傷人案 #新興警迅速破案穩定民心 小編點名也來接力一下 吉卜力大喜利大賽！ 高雄市政府警察局 高雄市政府警察局旗山分局 高雄市政府警察局仁武分局 高雄市政府警察局三民第一分局 高雄市政府警察局刑事警察大... 由高雄市政府警察局新興分局發佈於 2020年9月27日 星期日

警察發揮創意用梗圖宣傳警政工作也讓警察更貼近民心，不少網友在貼文下方留言打氣，大讚員警「越來越有創意」、「也太可愛」等語。

(中時新聞網)