美國總統大選川普與拜登之爭已進入最後的白熱化階段，這不僅是美國人的選擇題，也受到全世界關注。對中國大陸或甚至兩岸關係而言，影響可能較其他國家更大。不過，外媒引述專家的分析指出，北京真正的問題不在誰當選，而在面對民主共和兩黨已形成的「華盛頓共識」，這才是中美關係未來的挑戰。

《英國廣播公司》(BBC)在一則美中關係專題報導中指出，許多人大陸人對美國大選的直覺是「肯定拜登好」，因為川普在貿易、華為、TikTok，以及疫情、香港、新疆等問題上，對大陸極限施壓，導致中美關係跨越冷戰而可能升溫至熱戰。但另有政治精英認為中美對抗是系統性和歷史性的，與誰是總統沒有必然聯繫。不論誰當選，對中國大陸來說是殊途同歸。

之所以對大陸來說誰當選都一樣，因為兩個人都沒把大陸當朋友。（圖／直播截圖）

報導指出，之所以會有「誰當選都一樣」觀點，是因為無論川普還是拜登，都沒把中國大陸當朋友。智庫網站「中美印象」主編劉亞偉認為，「美國國會兩黨爭鬥已經到無以復加的地步，但在中國問題上，共和、民主兩黨卻同仇敵愾。」最近國會出台一系列涉台、涉疆、涉港法案幾乎都全票通過，很能體現這種情況。

經濟學人智庫（EIU）分析師馬志昂（Nick Marro）認為，當下美國，「對抗中國」是一個堅定的跨黨派議題，共和黨人和民主黨人罕見地統一，這樣跨黨派共識如果不是「唯一」，也是「極少」。媒體借用一個經濟界詞彙來形容這種吊詭情形——「華盛頓共識」。

前美國國防官員白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，「華盛頓共識」早在川普上台前就已見端倪，歐巴馬執政的最後兩年制定了「亞太再平衡」新戰略，對北京比川普更強硬，甚至與12國簽訂《泛太平洋伙伴關係協定》（TPP）來孤立中國大陸。那兩年間擔任副總統的拜登曾8次會晤習近平，拜登的對習近平的評語是「這個人讓我們有得忙了」，中美關係當時就已開始轉向。

曾參與簽署一百多位大陸專家發出《中國不是敵人》公開信的劉亞偉表示，兩黨對待大陸的方式不盡相同，民主黨傾向分清「反中」不是「反華人」，而共和黨人則對「中國病毒」「功夫病毒」這樣充滿種族歧視的語言熟視無睹；民主黨執政會「團結」更多盟國一起對大陸施壓，而不是川普式的「單挑」，經濟上會以加徵關稅迫使大陸改革經貿結構，在氣候變化甚至公共衛生問題上則會與大陸合作。

聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗認為，美國兩黨的共識停留在「與中國是競爭關係」，而不是「遏制中國」。剝去「對抗中國」的一層共識，深挖下去會發現更多分歧，甚至連哪個國家是美國首要對手的看法都不見得一樣。

報導指出，民調機構蓋洛普剛剛發佈一項調查顯示，民眾答覆「誰是美國最大敵人」的問題時，受訪共和黨人中有31%認為是中國，僅9%認為是俄羅斯；民主黨人中則完全反轉，12%認為是中國，高達43%認為是俄羅斯。

換言之，拜登的選民看來，中國是美國的敵人，不過俄羅斯是更大的敵人。蓋洛普的報告據此分析，為了吸引各自選民，只要川普越多提及中國，拜登就有動力越多提及俄羅斯，以此塑造各自表述中的「美國利益威脅者」。

(中時新聞網)