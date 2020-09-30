中秋連續假期即將展開，東北角的金瓜石、九份地區往往人潮眾多，造成交通阻塞，為疏散人潮，新北市瑞芳分局規畫加強交通疏導計畫，若停車空間不足，警方將採取擴大交通流量疏導管制，全面禁止車輛上山，僅開放大眾運輸進入。

東北角的金瓜石、九份地區鄰近市區，又有許多戶外景點，如劍龍稜、茶壺山等，吸引國內外大量旅客前來遊玩，每逢連續假期就會有大量人、車潮，瑞芳分局表示，過去幾次連假，透過車流量分流管制、停車場大小型車輛調配，以及協調大眾運輸運量，能加以舒緩交通，這次中秋連假加入市區道路強化違規停車取締及排除，讓遊客能享有更好的交通品質。

瑞芳分局指出，警方每天會視交通狀況採取機動，在車流量順暢前提下，僅管制遊覽車、中型巴士等大型車輛停放於山腰的九號、新九號停車場，以及山腳下的水湳洞停車場，讓遊客轉搭接駁公車進入，其他自小客車輛自由通行。

瑞芳分局說，當九份地區等大型停車場停車量達8成時，將引導上山車輛至山腰上九號停車場及水湳洞停車場，讓民眾轉搭接駁公車，若遊客持續進入，停車空間不敷使用時，將全面禁止車輛上山，僅開放公車等公共運輸車輛進入，直到車流量紓緩為止。

(中時 )