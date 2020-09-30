是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布與高通科技（Qualcomm Technologies Inc.）和SGS合作，以協助業者加速對C-V2X（cellular vehicle-to-everything）技術進行先進測試。

這三家公司專注於開發測試案例，以便對用於V2V（Vehicle-to-Vehicle）部署情境的裝置，進行射頻和無線電資源管理（RRM）效能驗證。這些測試案例基於3GPP第14版標準，並支援OmniAir聯盟和全球認證論壇（GCF）制定的C-V2X 測試計畫。

SGS於2020年8月開始使用是德科技RF/RRM DVT和符合性工具套件，以及Qualcomm Snapdragon Automotive 4G平台，在SGS位於聖地牙哥的實驗室中驗證初始測試案例。Snapdragon Automotive 4G平台是高通科技的產品。

是德科技汽車與能源解決方案事業群副總裁Thomas Goetzl表示：「是德科技與高通科技和SGS的合作，有助於加速推動汽車產業更全面地採用可靠的通訊協定和技術，以更快形塑運輸、物流和交通行動服務的未來。我們很高興能以符合GCF和OmniAir驗證標準的符合性測試解決方案，來支援C-V2X生態系統。」

高通科技工程事業群副總裁Prashant Dogra表示：「隨著C-V2X測試和現場試驗不斷進化，支援即時資訊共享的技術也急速增加，這有助於預防事故發生、避免遭遇障礙，並可即時傳播道路狀況資訊。Snapdragon Automotive 4G平台採用整合式C-V2X和全球導航衛星系統技術，可實現精準的定時和定位。」

SGS CRS電機電子事業群副總裁David Chu表示：「我們與是德科技和高通科技建立了重要的合作關係，使得SGS能夠提供有效的產品和服務，滿足客戶不斷改變的需求。SGS是第一家能夠支援OmniAir和GCF測試計畫之初始C-V2X測試的測試機構，可為裝置製造商生態系統提供即時的認證服務。」

OmniAir聯盟執行總監Jason Conley表示：「我們的會員，包括是德科技、高通科技和SGS，將於9月28日到10月15日，在橫跨歐洲、亞洲和北美的6個測試實驗室舉辦的OmniAir全球Plugfest上，協助驗證新的C-V2X測試案例。到2020年底，OmniAir會將超過300個測試案例，納入新的獨立第三方C-V2X測試與認證計畫中。」

利用是德科技相符性測試平台，硬體和軟體供應商可驗證C-V2X裝置是否符合3GPP制定的標準。是德科技車聯網解決方案支援5G、C-V2X、DSRC和GNSS等諸多技術，以便在日益複雜的世界中，提高可靠性、網路安全和行車安全性。

(工商 )