鹿港是糕餅的故鄉，鹿港鎮公所自10月9日、10日在公會堂廣場推出鹿港糕餅文化節，百年知名糕餅鋪共襄盛舉。（吳敏菁攝）

鹿港糕餅文化節，購買糕餅集點還可轉動扭蛋機，獎品有紅包2000、1000元、腳踏車、糕餅禮盒、茶葉禮盒等。（吳敏菁攝）

鹿港鎮長許志宏邀請來鹿港旅遊，品嘗糕餅，抽大獎。（吳敏菁攝）

鹿港是糕餅故鄉，鹿港鎮公所自10月9日起在每周末日都推出「鹿港四季紅秋收系列」，結合百年老店的鹿港糕餅節衝出第一炮，在公會堂，免費提供8家共1280份糕餅，搭配好茶與咖啡，品嘗鹿港好滋味。緊接著還有大型桌遊互動、萬聖闖關、風箏節等，歡樂一整個月。

鹿港鎮長許志宏表示，歷經新冠肺炎衝擊，台灣因疫情防守得宜，民眾生活逐漸回溫，興起國內旅遊的風潮，鹿港以四季紅秋收系列活動來推廣在地文化，糕餅正是鹿港美食特色，不僅集結最多百年老店，新的、創意的糕餅業者也紛紛來鹿港開店，成了遊客最愛伴手禮，生意欣欣向榮，讓人嘗到百年繁華、美好的鹿港滋味。

10月9日、10日率先在公會堂廣場推出鹿港糕餅文化節，包括百年老店鄭玉珍、松本坊、三和珍、稻香緣黃金蛋糕創始店、里昂鹹蛋糕、明豐珍兔仔寮牛舌餅行、鼎泰興水蒸蛋糕、什倆漉餅行等一起共襄盛舉。

有糕餅還得有有茗茶相伴，東茂茗茶、漉漉茶事、3翊咖啡等也都將在公會堂設攤，免費品嘗時間在下午3點半與5點半，每場次各家糕餅店都會提供40份自家產品給民眾免費試吃，還可參加糕餅DIY。

購買糕餅集點還可轉動扭蛋機，獎品有紅包2000、1000元、腳踏車、糕餅禮盒、茶葉禮盒等。

10月17、18日在公會堂有「秋高氣爽遊憩趣」，除了邀請樂團演奏、還有魔幻劇團以及桌遊體驗。10月24、25日推出萬聖闖關PARTY及DIY。

迎著九降風起，11月1日風箏節登場，邀知名的競技風箏好手來表演。活動詳請可上鹿港鎮公所網站。

(中時 )