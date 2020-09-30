透過企業資源的挹注與志工的參與，為獨居長者暖心加溫，社會帶來正向的力量。（盧金足攝）

明天就是中秋節，天候漸轉涼，富宇慈善基金會與永信社福基金會攜手為中秋添暖意，富宇捐贈及協助改裝的「獨老服務專車」與「到宅沐浴車」，29日起在富宇企業志工的協助，陸續載運中秋物資發送給獨居老人，獨居阿嬤客廳湧進義工噓寒問暖話家常，忍不住流下感謝的淚水，讓其他義工也紅了眼眶。

「阿嬤嘜哭，我們會陪您」，富宇慈善基金會執行長張宇承說，富宇用心蓋好房子、重視「家」的溫度，號召志工投入社會關懷，親自走入社區、深入參與服務過程，也讓志工們深深感動，透過企業資源的挹注與志工的參與，為獨居長者暖心加溫，社會帶來正向的力量。

富宇慈善基金會表示，這波發送的中秋物資，有富宇捐贈的暖心保溫水瓶組，還有永信員工集資捐贈的大安區農會安全米禮盒、大安禮尋肉鬆禮盒及青蔥脆餅禮盒等，29日起陸續透過富宇捐贈及協助改裝的「獨老服務專車」、「到宅沐浴車」，於日常勤務路線發送，預計送出80份。

「陪伴長者們度過溫馨幸福的中秋佳節！」永信社福基金會執行長趙明明說，長年從事社會服務，常聽到長期臥床的失能長者、弱勢及獨居長者，或是不符合工所認列低收條件的邊緣戶，因行動不便、經濟弱勢、生活困苦等因素，希望將關懷化為行動力。

富宇捐贈的「獨老服務專車」，日前在台中市府社會局推動下，整合在地資源，由永信社會福利基金會提供專業服務，每周一至周五，行駛於西屯、南屯、烏日、外埔、清水、沙鹿、龍井、大肚、大甲、梧棲、大安等11區。

此外，由富宇協助改裝的「到宅沐浴車」，也已自2019年改裝完成後重新上路，提供大台中地區弱勢長者的免費到宅沐浴與愛心關懷等服務。

(中時 )