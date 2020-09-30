南非東開普頓省的亞歷山大鎮（Eastern Cape），幾日前發生一起18歲少女（Moesha Magotha）被揍成豬頭的暴力案件。警方指出，這名少女的肩膀和手腳，幾乎都慘遭被刀子劃了至少20次的割傷，施暴者還惡劣的在少女額頭上，劃上不雅的字彙，少女原先美貌的臉，瞬間變成豬頭臉，還多處瘀青痕跡，可見當時暴打情況完全不手下留情，目前已緊急送醫搶救中，當地300名居民也為少女挺身而出抗議，強烈要求不要讓這名歹毒輕易的假釋出獄，案情的整個過程動機仍由偵辦員警持續調查中。

據外電報導，這名18歲少女的妹妹表示，姐姐是主動願意和這名25歲的男生進行交往，仍而姐姐並不知情，其實這位男生早已成婚。妹妹還說明，她並不知道為何人夫要暴打姐姐，她並沒有做出任何傷天害理的事情。從照片來看，18歲少女從原本年輕貌美的樣子，瞬間變成像1位豬頭妹，臉被揍的不成人形，還嚴重的腫脹甚至無法觀判斷出前後竟是同1人。

警方媒體發言人戈文德（Mali Govender）說明，員警在接獲通報後，立即抵達瓜內卡貝拉（Kwanonqubela）的1處房間，當時裡頭傳出女子的慘叫聲，破門而入後，發現1名男子正在對女子施暴，馬上將男子逮捕歸案後帶回偵辦，隨後男子將會被以謀殺未遂罪名進行起訴。

18歲少女被緊急送往醫院治療後，目前仍處於加護病房觀察中，尚未脫離險境。當地議員主動引發1場300人抗議活動，要求此名施暴男子不該被假釋出獄。少女的妹妹還透露，在姐姐失蹤被暴打前，妹妹曾收到1封黑函信，並威脅要傷害姐姐，妹妹完全無法相信這是真的。當地議員Xolisa Runeli表示，這名歹毒施暴男子，竟然將少女的性命視為螞蟻，強烈要求不應該讓男子通過假釋出獄。

(中時新聞網)