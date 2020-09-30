絕非貿然引進。繼壽險公會發布5大聲明後，金管會30日亦說明採用IFRS17及ICS2.0的五大準備，一是在國際上路後，再給國內業者緩衝期，二是從2012年開始採行配套措施，三是設置專案平台擬定接軌準備工作時程，四是已積極向IAIS爭取符合台灣國情的ICS標準，五是召開新制會議，與會的保險業負責人「均表支持」。

金管會強調，2013台灣已確定全面接軌國際財報準則（IFRS），2018年採用IFRS9，即資產已採市價表達，而國際間討論10多年保險負債會計，近年才確定是IFRS17的版本，幾經延期後，確定2023年生效，金管會則是很早就確定以國際生效日再加3年，即台灣是在2026年才會採用IFRS17，給予業者足夠的緩衝期。

國際保險監理官協會（IAIS）在2019年11月阿布達比年會通過保險資本標準（Insurance Capital Standard, ICS）2.0版，並從2020年起進入5年監測期，要在2025年正式實施。金管會表示IFRS17及ICS2.0對資產與負債均採公允價值（即俗稱市價）評價，方法論相同，有助業者全面落實資產負債管理、增強財務體質及承擔各種風險的能力，所以決定採用ICS2.0，且調整為2026年與IFRS17一起實施。

除了給予緩衝期外，金管會表示，從2012年開始，採行相關配套，如要求壽險公司每年進行有效保單公允價值評估；鼓勵保險公司預留各種準備金、特別盈餘公積在帳上；引導逐步調整保單結構，降低利率風險敏感度等。

第三項準備是成長專案平台， 由會計師、公會、專家學者等組成，擬定接軌工作時程表，確保如期接軌；四是已向IAIS爭取符合國情的ICS標準，透過試算，評估在地化調整，會以循序漸進的導入方式，絕對不會為了接軌國際而貿然接軌。

第五是召開新制度會議，邀請各保險公司負責人參加溝通政策，與會者都表達「支持」，金管會強調，未來仍會持續宣導，爭取外界支持。

(工商 )