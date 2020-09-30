鹿港溪水岸景觀環境營造，目前已有部分河道整治，沿岸有砌石護岸之雛形。（吳敏菁攝）

鹿港溪全長3.8公里，縣府爭取前瞻補助，要投入6億元再現歷史風華，中央承諾補助4億元，原本預定今年10月完工，沿岸舊有建物已拆除，卻卡在部分地主協調議價不成，縣府舉辦公聽會後，日前公告變更鹿港、福興都市計畫，好突破瓶頸，配合工程辦理徵收和闢建作業。

鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造是鹿港溪再造子計畫，從2017納入中央前瞻基礎建設，水利署2017、2018年補助8396萬元，後續編列再補助3億2600萬，佔整體82％，其餘由縣府負擔。

鹿港溪是鹿港歷史的起點，卻因淤積成了不起眼臭水溝，未來再現風華，傍著古鎮，不僅突現鹿港歷史意象，也達到歷史文化與水岸環境之串聯，能從天后宮停車場，一路游到龍山寺至龍山街至青雲路。

計畫受到期待，規劃也以自然棲地營造、再造運河行船、文藝市集廊帶三大主軸，形塑景觀綠帶、親水步道、行船段、大型市集廣場等，創造不同河岸景觀。

但部分土地協議價購涉及土地所有權人繼承，無法完成協議價購，進入徵收作業，中央審核兒童遊樂場用第和土地使用管制不符，為了不讓計畫懸宕，縣府辦理公聽會後，日前已經公告變更鹿港鹿盛段、福興都市計畫，共40筆、共1.36公頃。

不只土地問題，水源也引起爭議，臭水溝怎運河行船？目前鹿港溪水源，僅是兩側廢水流入，不少農民擔心若要讓鹿港溪再現綠水盈盈，是不是還要搶了農田灌溉用水。

彰化縣政府水資處表示，未來將從引橋頭和員林大排引水淨化後再導入，每日6000公噸，並非每日2萬4000公噸，只是備用，水源不足才會考慮引入，後續將持續和農田水利會協調。

(中時 )