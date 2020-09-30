桂綸鎂以《腿》4度叩關金馬影后。（金馬提供）

劉冠廷今年電影作品多產，演技越來越多元。（金馬提供）

香港影帝林家棟在片中飾演退役華籍英軍。（金馬提供）

第57屆金馬獎9月30日公布入圍名單，入圍今年影后的人選中，出現許久未見的美籍華人演員白靈，她曾在2004年憑恐怖片《三更2之餃子》中的「媚姨」一角拿下金馬女配，時隔16年，她升格拚搶影后桂冠，在新片《墮胎師》演出遊走法律邊緣的「墮胎手」，不過2004年她沒來台參加頒獎典禮，僅透過視訊，今年能否出席成為看點之一。

準影后還有電影《腿》的女主角桂綸鎂，她2012年以《女朋友。男朋友》拿下金馬影后，接下來兩年也接連入圍影后，對於今年第4度叩關金馬影后，她表示：「謝謝評審和《腿》的所有工作人員。謝謝評審鼓勵了我嘗試的勇氣，謝謝！」

入選影后窄門的還有《消失的情人節》李霈瑜（大霈），她去年在金鐘獎獲最佳生活風格節目主持人獎，上周六亦剛圓滿卸下金鐘星光大道紅毯主持棒，今一得知入圍喜訊，她的第一反應竟是不可置信地大喊：「騙人！騙人！騙人！！！」隨後她也開心地表示，希望大家看到電影入圍這麼多項，可以進戲院看電影，就是給予她和電影團隊最好的鼓勵。

謝欣穎憑《怪胎》入圍金馬準影后，她感動說：「相隔14年再次入圍金馬，謝謝金馬評審們的肯定，守在電視機前等待入圍名單聽到自己名字時感覺心掉了一拍，滿是感動，恭喜怪胎入圍6項，替自己開心、替大家開心。」最後1位陳淑芳也是歷年入圍者中資歷最深的演員，她以溫情電影《孤味》叩關影后。

影帝部分則有電影《男兒王》男主角新加坡知名演員李國煌，他曾演過《錢不夠用》、《小孩不笨》等片，這回飾演失業又要扛新家房貸的男人，某次意外成為扮裝皇后的一員，在片中有用閩南語唱歌、忘記卸妝就撞見老婆的精采橋段，是準影帝中的最大黑馬。

新科台北電影節影帝《親愛的房客》莫子儀，又再入圍影帝之爭，他說：「謝謝各位評審，謝謝有傑、淑芳阿姨、潤音、淳耀、可元、元介、瓊煖姐、朋奉哥、法蘭、Grace，以及所有劇組夥伴。希望這世界能有更多的溫暖，更多的愛。」港片代表則有以《手捲煙》入圍的香港電影金像獎影帝林家棟，他在片中飾演退役華籍英軍，因為生計庇護了1個被追殺的年輕南亞毒販。

入圍影帝的還有《消失的情人節》劉冠廷，他今說：「謝謝導演，謝謝這麼棒的團隊，我真的太意外太意外了，這部片得到評審們這麼多的肯定！希望大家連假多多進戲院支持，真的很希望大家可以進戲院細細欣賞這個作品，重新拾起因為現代忙碌生活而遺落的什麼小小卻重要的東西，感謝老天，合十！」《怪胎》林柏宏也入選，電影男女主角均入圍金馬帝后之爭。

(中時 )