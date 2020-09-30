吳奕蓉以電影《大桔大利 闔家平安》挑戰金馬最佳新演員。（金馬提供）

第57屆金馬獎9月30日公布入圍名單，入圍今年最佳新演員的台灣代表有3人，其中才剛以客家電視電影《大桔大利 闔家平安》拿下新科金鐘視后的吳奕蓉，又以同部片入圍金馬新人，稍早她得知入圍，在臉書驚呼：「我的天！金馬獎！」

台灣演員還有陳姸霏，她在《無聲》中演出被侵犯的女同學，演技張力十足，首度挑戰大銀幕作品就入圍最佳新演員，她激動表示：「非常緊張，雖然這幾天一直都告訴自己要平常心，但因為我是最後一個被公佈，當時心臟都快跳出來，非常幸運，也很榮幸能參與這一部這麼有意義的電影。」

最後一位台灣代表就是《刻在你心底的名字》人氣新人陳昊森，今逢電影上映首日，他正在趕場跑宣傳，經工作人員告知入圍消息時，他忍不住喜極而泣，沈澱之後表示：「腦袋一片空白，內心五味雜陳，像極了我們電影這段刻骨銘心的愛情！謝謝評審的肯定，謝謝這部電影台前幕後的全體工作人員，尤其我要特別謝謝『Birdy』曾敬驊，是你完整了我，讓我們一起完成了這個迷人的故事，也要感謝我的爸媽一路給我支持。」最後他也感謝自己演出的角色「張家漢」，教會了自己很多事。

另兩位準新演員都是香港演員，有《幻愛》的32歲男主角劉俊謙，他在片中演出小學教師，是精神分裂症康復者，難度頗高，今得知入選他開心說：「非常感謝金馬奬評審們對我的肯定，能夠與多位出色的台灣演員一同角逐，作為香港演員，是一個很有意義的經驗。」

劉俊謙稱第一次入圍金馬獎，是他人生中得過的最大榮耀，「期待有機會與台灣的電影工作者藉此有更多交流，一起努力。」另一位入選者是《狂舞派3》的香港演員霍嘉豪，他除了是演員，也有饒舌歌手、DJ等身分。

(中時 )