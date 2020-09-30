大陸國務院總理李克強表示，當前中國內外部環境發生深刻複雜變化，要集中精力辦好自己的事；要堅定不移深化改革，更大激發市場活力和社會創造力，推進高水平對外開放，努力實現全年主要目標任務，全面建成小康社會。

李克強在國慶招待會上強調，將繼續堅定不移全面準確貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針；堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何台獨分裂行徑和外部干涉。

他續稱，繼續做好常態化疫情防控，多措併舉助力市場主體渡過難關、恢復生機，培育壯大新動能，構建新發展格局，推動高質量發展，還要築牢民生保障基礎，千方百計增加就業，辦好群眾關切的上學、看病、養老、托幼等方面實事。

李克強指出，中國堅持走和平發展道路，堅決維護國家主權安全發展利益，拓展同各國互利互惠合作，積極參與全球治理體系改革和建設，與國際社會一道為人類早日戰勝疫情、推動世界經濟復甦作出更大貢獻。

(工商 )