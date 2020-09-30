鄭文燦落款中堂輓聯，即日起可線上申辦。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

國人習俗舉辦婚喪喜慶都希望獲得有名望之人祝賀或肯定，尤其是首長落款的婚事喜慶中堂或喪事輓聯，桃園市政府便民再升級，即日起開放線上申請中堂及輓聯，上網填寫相關資訊，待確認後，可收到桃園市長鄭文燦落款的祝賀或弔唁。

桃園市府秘書處處長顏子傑表示，以往市民申請中堂及輓聯可透過郵寄、傳真申請書，現便民服務再升級，自9月30日起，可檢附相關文件，透過「桃園網路e指通」網站線上申辦。

顏子傑說明，線上申辦須3個工作天前提出申請，申請中堂者需檢附喜帖，若無印製喜帖者，可附結婚證明文件；申請輓聯者需檢附訃聞，若無印製訃聞，需附死亡證明書。

紙本中堂、輓聯取件方式可選擇郵寄或親至市府5樓秘書處機要科取件；告別式場地為可播放電子輓聯之禮廳，則可先至內政部全國殯葬資訊入口網或各縣市所屬殯葬管理處所之「電子輓聯平台」預覽。

線上申請至「桃園網路e指通」網站辦理（網址：https：／／e-services.tycg.gov.tw／TycgOnline／tycgOnline.action ；點選路徑：1.村里民政／輓聯、中堂申請、2.申辦服務／業務機關／秘書處／輓聯、中堂申請），相關問題歡迎洽詢桃園市政府秘書處機要科（聯絡電話03-3322101，分機6504-6505）。

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