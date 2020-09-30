外貌酷似年輕金城武的陳昊森，今(30)日與邵奕玫(米米)共同出席母校醒吾科技大學《刻在你心底的名字》宣傳會，吸引全場爆滿同學分享上映喜悅。導演柳廣輝與監製暨編劇瞿友寧現場透露，會挑選上昊森與米米擔綱演出，主要是兩人在試鏡時，真誠的表達了內心故事，感動了自己也感動了別人，期待這部片能感動更多觀眾，即時關懷你身邊的人。很巧的，就在傍晚陳昊森也獲得57屆金馬獎最佳新人獎入圍提名，雙喜臨門，讓醒吾科大師生與有榮焉。

監製暨編劇瞿友寧（左起）、「米米」邵奕玫、「張家漢」陳昊森及導演柳廣輝，與醒吾科大學生分享拍片點點滴滴。(醒吾科大提供)

《刻在你心底的名字》以1988年剛解嚴的社會環境為背景，描述三位高中生的純真戀情及曖昧糾葛情愫，影片不只深入探討同志議題，更廣泛的詮釋家庭親情、同學友情及剛解嚴時代的深層社會面向。瞿友寧開場白就宣布令人振奮消息，這部片口碑場已締造國片最高紀錄，看過電影的觀眾，都會有說不完的內心話想與身旁的人分享。

宣傳會上同學大聲喊出「刻在我心底的名字－陳昊森」。(醒吾科大提供)

《刻在你心底的名字》片中三位主角張家漢(陳昊森)、王柏德Birdy(曾敬驊)及吳若非班班(邵奕玫)扣人心弦情感，已在全國各大專院校及高中職校園成了熱門討論話題，其中陳昊森與邵奕玫分別就讀醒吾科大流行藝術學院表演藝術系四年級及一年級，加上全校共42位同學一起參與演出，更創下國片由同一所大學擔綱兩主角及參演學生最多紀錄。

醒吾科大校長陳義文表示，陳昊森一到表演藝術系就讀，他就發現昊森不論是外型或表演天分，都是不可多得的演藝人才，而邵奕玫就讀南強工商表演藝術科時就就相當亮眼，選讀醒吾科大接受完整表演藝術訓練，更增加她參演機會，兩位同學在這部片中演出精湛，學校將包場力挺！

宣傳會中昊森與米米一開場，全場驚叫聲此起彼落，兩人回到母校也首次公開分享家庭成長背景內心話。昊森最感謝其姊姊陪伴他成長，他希望目前在法國讀書的姊姊能有機會看到這部片子，如果有下一次演出機會，他最想演片中神父角色；米米說出曾有過孤單童年，最感念已逝世的奶奶陪伴她成長，演完這部戲更感受即時關懷親人的重要性，不要成天只忙著看手機。

宣傳會中醒吾科大表演藝術系同學精心安排舞台劇，表演片中學校體罰及向神父告解橋段，搞笑演出全場爆笑聲不斷。瞿友寧現場邀請舞台劇中演出Birdy的表演藝術系四年級同學王文彬，兩人即興演出張家漢與Birdy最精彩的對手戲，只見瞿友寧一轉身一回頭，對著Birdy(王文彬)高聲吶喊，全場同學被眼前這幕「張家漢大叔」驚呆，因這一幕就是昊森在片中與敬驊最糾葛的內心戲。

宣傳會在醒吾科大摘星閣實驗劇場舉行，由表演藝術系方靜琦教授主持，流行藝術學院院長舒宗浩致詞表示，透過這部片正式上映，可以讓外界認識醒吾科大在流行藝術教育的多元化，只要有心往演藝圈發展的同學，都可以在醒吾科大找到學校打造好的舞台。

導演柳廣輝也分享這部片兩要角為何挑上昊森與米米，因他們兩人在試鏡時真誠的說出內心故事，真誠元素感動了自己，就可以感動別人，他物色人選不見得要很會唱歌或跳舞；監製暨編劇瞿友寧也勉勵同學，最重要的是不斷的充實內涵，像這部電影就是進入時光隧道，不只是探討同志議題，而是深一層的探討那個年代情感，甚至包括省籍情結等，他也期待未來能與醒吾科大有更多的合作機會！

(中時新聞網)