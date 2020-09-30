一位網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」上表示，「烤肉的時刻真的到了，第一次看到吐司山。（摘自我愛全聯-好物老實説）

明天（30日）將開始為期4天的中秋節連續假期，除了和家人朋友出遊，烤肉聚會更是許多人排訂的行程。為了迎接連續4天的烤肉大會，民眾在逛全聯賣場時驚見「吐司山」奇景，不少網友紛紛表示「好療癒」、「有過節的氣氛」。

一位網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」上表示，「烤肉的時刻真的到了，第一次看到吐司山。」從PO出的照片可看到賣場中央堆出一座整齊而高聳的「吐司山」，想不注意到都很難。這也讓網友紛紛表示「每年的盛況」、「今天我也目睹了」、「這樣才有過節的氣氛」、「看著，覺得好療癒」、「烤肉就是要搭配吐司」。

有民眾好奇，為何烤肉要配土司？內行網友指出，烤肉之所以要配土司，主要是能解烤肉的油膩，「吐司是當盤子和吸油紙用」、「直接吃肉片會太鹹，而且配吐司比較飽」。不過有民眾擔心賣場堆放這麼多土司可能賣不完，認為滿浪費食物。「感覺這些吐司都會被丟掉，吃肉都來不及了還吃什麼吐司」、「最底下的吐司在哭」。但也有人認為「晚上應該一條不剩，連假4天開烤大會。」

據了解，全聯自9／25到10／15推出烤肉系列商品優惠，全面8折起。 原價37元的土司，活動特價36元。

(中時新聞網)