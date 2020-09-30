一年一度的中秋佳節將至，為了讓長期住在護理之家、無法與親人共享天倫之樂的長輩們感受到中秋團圓氣氛，元大文教基金會偕同元大人壽「銀向陽光長者陪伴列車」的志工們特別在中秋節前夕，帶著營養品及點心來到花蓮基督教門諾醫院壽豐護理之家與長輩們一起提前歡度中秋節，希望透過溫暖的互動陪伴，讓長輩們有個難忘的中秋回憶。

在元大文教基金會的用心安排下，元大人壽前進門諾醫院壽豐護理之家，與長輩們閒話家常並一起製作紙捲花。元大人壽表示，互動過程中，有位爺爺開心地向陪他做紙花的志工道謝，說著說著竟感動地哭了，一旁的志工馬上握緊爺爺的手，鼓勵他要開心過日子，門諾醫院的督導也幫爺爺的作品拍了照分享給他的家人留念，那一刻無論是現場的工作人員或服務的志工們都受到莫大的感動，深刻感受到陪伴不僅是給予長輩們溫暖，也讓自己更確認擔任志工服務的使命感與意義。

元大人壽志工指出，在手作紙捲花的創作過程中，長輩們在志工的協助下將多種顏色的紙捲成圓形，再拼湊成各式造型小心翼翼地黏在畫板上，作品完成後，長輩臉上流露出得意的表情，還要合影留念。80歲的劉爺爺說，想把作品放在床邊欣賞，75歲的張奶奶則說要送給孫女留存，78歲的李奶奶更說，看著一朵朵手作紅花，彷彿可以感受到中秋月圓的美景就在眼前。

元大集團長期與門諾醫院合作，15年不間斷，元大文教基金會每年中秋、年節前夕，都會號召元大志工專門到門諾壽豐分院陪伴長輩，元大文教基金會表示，今年雖然有疫情影響，但元大對公益的付出投注更多，對門諾長輩們的關懷，愛不停歇！

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