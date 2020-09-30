彰化一位黃姓女子先前與男友一家人同住，她某次洗煮泡麵的鍋具時意外將汙水濺到一旁的奶瓶，嫂嫂不滿黃女弄髒導致她要重洗，兩人一言不合就在廚房爆發激烈口角，過程中大嫂不甚受傷，兩人鬧上法院。日前法院依傷害罪判黃女拘役15天，全案可上訴。

據判決書指出，嫂嫂在3月15日時在一樓廚房清洗小孩的奶瓶，而此時煮完泡麵的黃女也來清洗鍋具，但不一個不小心，洗鍋具的汙水濺到了奶瓶，嫂嫂不滿要再次沖洗奶瓶，雙方火氣超大直接在廚房大吵起來，嫂嫂先是拿起奶瓶蓋朝黃女扔去，隨後黃女也不甘示弱地推了嫂嫂胸口，爆發肢體衝突，過程中嫂嫂意外擦傷且有輕微腦震盪，兩人私下喬不攏，鬧上法庭。

對此，黃女承認當時有與嫂嫂發生拉扯，但否認有毆打對方的後腦，因此腦震盪與她無關；黃女的男友則指證，當天他請女友幫他煮泡麵，後來聽見廚方有爭執聲他上前查看，就看到嫂嫂拿奶瓶蓋丟女友，女友則是推了嫂嫂一下，兩人扭打在一起，最後是他出言喝止兩人才分開的，過程中並無看見有毆打對方後腦杓的舉動。

彰化地院審理時認為，當黃女看見嫂嫂在洗奶瓶時，應該尊重對方待其使用完再上前，但她卻急於上前清洗泡麵鍋具，導致衝突發生，雖無法證明腦震盪是她造成的，但嫂嫂有擦傷是事實，依傷害罪判處黃女拘役15天，得易科罰金，全案可上訴。

(中時新聞網)