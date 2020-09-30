美國商務部2109年5月宣布，將大陸通訊設備巨頭華為及其附屬公司列入實體清單，Google也宣布暫停與華為的業務合作，導致華為在當年9月發布最新旗艦級5G手機Mate 30系列無法搭載GMS服務。據外媒最新報導，大陸準備對Google的Android作業系統進行反壟斷調查。

據路透報導，消息人士表示，對於Google的反壟斷調查就是由華為提議，大陸國家市場監督管理局預計最快會在10月決定是否正式展開調查，這有可能讓陸美緊繃的關係再度惡化。

消息人士指出，北京當局的調查方向，可能會傾項於造成華為等陸企嚴重損失等指控，由於缺少了Android作業系統，導致華為的市況與營運出現嚴重衝擊。由於Google提供的搜尋引擎、Gmail 等服務早就不在大陸市場，目前有使用的只有大陸手機品牌搭載的Android作業系統開源版本，若對此進行限制，也將對大陸手機市場造成衝擊。

目前來看，可能調整的內容包括提高罰款上限、並擴大判斷一家公司對於操作市場的影響範圍，據傳北京當局正在商討如何針對反壟斷法進行大修改。至於大陸國家市場監督管理局、大陸國務院以及華為都沒有針對此報導進行評論。

華為的裝置無法搭載GMS服務，也就是面臨Android作業系統無法更新到最新版本的困境，只能改用華為自研的行動服務鴻蒙系統(HMS)，導致華為去年下半年海外銷售相當悽慘，但華為也積極布局大陸市場，更是在短短1季躍升成大陸手機市占率龍頭。面對華為不斷遭到美國追殺，甚至在今年5月，美國商務部下令，只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務，都要經過美國政府審查通過才放行，讓華為的晶片來源遭到阻斷。

華為消費者業務CEO余承東在華為開發者大會2020上也坦承，今年的麒麟9000晶片可能會絕版，但華為不會屈服，華為手機將繼續推出，甚至華為手機將搭載的作業系統「鴻蒙2.0（HarmonyOS2.0）」會在2021年推出。

然而，近期包括華為、TikTok、WeChat以及中芯國際等大陸科技企業，都遭到川普政府打擊，逼得北京當局將推出已經討論多時的不可靠實體清單，來反制川普政府行動。

(中時新聞網)