桃園「大廟」景福宮，中秋連假邀信眾「鑽飛機」祈福。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園「大廟」景福宮，中秋連假邀信眾「鑽飛機」祈福。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園「大廟」景福宮，中秋連假邀信眾「鑽飛機」祈福。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

新任主委簡征潭上任後帶領管理委員會新團隊，積極推動創新改革、啟動整修廟宇美化環境計畫，並規畫各種公益及社區活動。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

信眾「鑽飛機」祈福，還有機會獲得限量的「聖王公領航」五福臨門紀念胸章。(蔡依珍攝)

每當神明遶境，總能看到大批信徒排隊「鑽轎腳」祈福，桃園信仰中心、「大廟」景福宮，在新任主委簡征潭帶領下，特別在廟埕引進無人飛機，取名「景福號」，並恭請「開漳聖王」安座在駕駛艙，讓信眾「鑽飛機」祈福，體現桃園國門之都的魅力。

「鑽轎腳」是國人一大民俗活動，信徒趴跪在神明出巡或遶境的路上，讓神轎從身上越過，或是神轎停駐時，從轎底爬過，藉此得到神明庇佑，趨吉避凶。

建廟迄今已有275年的桃園大廟景福宮，位於桃園區市中心也是桃園民眾的信仰中心，新任主委簡征潭上任後帶領管理委員會新團隊，積極推動創新改革、啟動整修廟宇美化環境計畫，並規畫各種公益及社區活動。

中秋連假創新之作就是看中桃園身為國門之都，桃園航空城計畫又將展開，特別創全國之先，引進一架大型無人機專機「景福號」，擺放在百年廟埕前，並恭請「開漳聖王」安座在駕駛艙，供信眾「鑽飛機」祈福，並贈送限量的「聖王公領航」五福臨門紀念胸章。

簡征潭說，一般宗廟都是年長者參拜，為了讓年輕人也能參與廟宇活動、了解老祖宗智慧傳承、認識廟宇文化，特別突破傳統，引進新的祈福方式，他也預告景福宮年底前會完成景觀照明，讓老城區入夜後依然絢爛，未來更會結合社區，讓更多市民參與，希冀帶動活絡大廟及中正商圈。

活動於10月1日正式登場，連續4天下午都有安排精采活動，首日10月1日正逢中秋節，下午1：30～4：30舉辦親子嘉年華會，有兒童免費DIY手作飛機祈福活動，還有魔術秀、變臉秀、氣球姐姐帶動唱及氣球秀等等精彩表演，10月2日舉辦社區才藝表演嘉年華會，10月3日有新住民大廟祈福嘉年華會，10月4日有街頭藝人表演。在中秋連假怕塞車沒出門，全家大小可以一起到桃園大廟景福宮參與活動及祈福。

(中時 )