美國總統川普與民主黨候選人拜登首次在辯論台上交手，但許多評論認為這根本是吵架。國民黨智庫副董事長連勝文表示，雖然辯論中沒有明確提到美中台關係，但川普稱若選輸將拒絕承諾和平移轉政權，恐成影響台灣安危最重要的一點，因為這樣會讓美國陷入混亂，從而無法在台灣面臨戰爭時協防。

連勝文今(30日)在臉書上表示，然今天沒有人討論到中美台的關係，但他個人認為影響台灣安危最重要的一點，「就是川普明確的表示，若自己選輸，他拒絕承諾和平移轉政權！」

連勝文分析，按照川普的邏輯，若他敗給拜登，可以想像在他拒絕和平移轉政權的情況下，美國將陷入多大的混亂，甚至走向內戰。連勝文直言，若美國陷入混亂，而大陸也利用這個時機點攻打台灣，那自顧不暇且衝突遍地，甚至需要動用軍隊來平亂的美國，要如何如許多台灣民眾所期待的，出兵拯救台灣？

連勝文更指出，如果到時候有兩個美國總統，一個選上但無法就任，一個選輸但不願意下台，一個要打，一個不要打，那美軍到底要聽誰的？美軍光內部爭論可能就拖好久，那這豈不是錯失先機？又或者現任失敗者，有沒有可能為了要找到理由，宣布全國進入緊急狀態（State of Emergency），而在台海或南海上空與大陸發生武力衝突？

連勝文也說，雖然台灣過去花了數百億美金所購買的各種高新武器，但交貨卻要好幾年以後，那若美國在選後真的出現了大混亂，而台灣在短期內卻有可能面對「清楚且立即的危險」（Clear and Present Danger）時，難道我們真的只有靠一張嘴、背個鍵盤，再加個掃把來保衛台灣嗎？

網友們也留言回應，「勝文果然是專家」、「美國共和黨VS民主黨選舉戰爭」、「咦～跟我們好像啊」。

今早觀看了美國總統大選辯論，及之後CNN相關的評論，大概美國各家媒體，都認為這是一個充滿了謾罵、污辱、脫軌的（OFF-THE-RAILS）總統辯論，而與Trump向來不對盤的CNN甚至直接在其後的電視評論中，批評Trump混淆視聽，不停地說... 由連勝文發佈於 2020年9月30日 星期三

(中時新聞網)