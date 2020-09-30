歐陽娜娜赴陸闖星河惹議 歐陽龍：好壞都接受

歐陽龍、傅娟之女歐陽娜娜今(30日)晚間登上大陸十一國慶晚會，獻唱《我的祖國》惹爭議，連「台灣第一名模」林志玲也意外捲入風波，遭起底2019年她遠赴內蒙古做公益，與小朋友一起合唱《我和我的祖國》影片。不過就有網友好奇在PTT詢問，為何林志玲沒被出征呢？

因為歐陽娜娜風波，林志玲也衰遭起底2019年到內蒙古的學校做公益，與小朋友在教室演唱《我和我的祖國》，身後的黑板還畫著天安門的影片。不過就有網友不解在PTT發文詢問，同樣是唱大陸愛國歌曲，為何林志玲都沒被出征？

該篇PO文一出，就引發網友留言熱議，「她媽媽是誰你不知道嗎？」、「出征也要看身份的好嗎」、「因為她不是在中華人民共和國國慶日唱」、「林志玲現在嫁日本人，非本國籍，結案」、「林志玲鄉民捨不得罵啦XD」、「林志玲是嫁日本籍的，出席的地點是弱勢團體差很大好嗎」。

其實謝曜州今日主持《國民大會》也談到關於外界有一派認為林志玲媽媽曾是台北水噹噹姊妹聯盟」成員，因此不會有事的說法，他坦言很不認同這樣說法，因為大家都成年了，做什麼事都要自己負責，別去扯父母，罪不及親人，因此扯到歐陽娜娜的父親，他也覺得很不厚道。

(中時新聞網)