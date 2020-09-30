基隆市二信高中電機科研發「具定位功能的警示裝置」，在台灣創新技術博覽會獲銀牌獎。（基隆市二信高中提供／陳彩玲基隆傳真）

2020台灣創新技術博覽會總計有461間廠商參展、956個攤位，吸引產、官、學、研各界超過5萬3千人次參觀，基隆市二信高中電機科研發「具定位功能的警示裝置」，利用GPS信號發佈事故訊息，提升事故排除效率，在博覽會獲銀牌獎，

研發團隊有電機科主任劉兆祥主任、老師李詩源、學生黃品樺、陳威廷等人，劉兆祥表示，經討論後，團隊決定在三角警示架上安裝隨車距變動閃爍頻率的LED燈組，更加入GPS定位，可以主動回傳裝置，提升交通安全警示功能及通報效率，未來有機會商品化用在「名車配備」，現場即有4家廠商到展出攤位表達爭取技轉的高度興趣。

劉兆祥說，交通發達是城市進步的象徵，而交通事故或故障車輛的處理，往往會影響安全及順暢度，因此，今年以三角警示裝置智能化為發想，除LED的變頻主動示警外，也結合物聯網科技，在架設完後即可連接Wifi熱點，將GPS信號發送至雲端伺服器定位，且發送Line提示行控中心事故地點，提高事故排除效率，使用者只要架好此產品，到路旁等候救援即可。

(中時 )