張韶涵和中港澳歌手合唱抗疫歌曲「守護」。（央視）

大陸為慶祝「十一國慶」，大陸央視今晚8時播出國慶晚會特別節目，藝人歐陽娜娜和張韶涵以「中國台灣」身份受邀演唱，其中，又以歐陽娜娜因演唱「我的祖國」曲目引發爭議。陸委會晚間表示，除表達高度遺憾，也相信社會自有公評，並將會同主管機關文化部密切關注，協同後續處理。

央視今晚播出「中國夢 祖國頌2020國慶特別節目」，全場共安排22個表演，歐陽娜娜和張韶涵被安排在第一個表演環節「風雨同舟，激盪愛國情懷」。

歐陽娜娜與香港藝人任達華、惠英紅以及「澳門小姐」麥嘉欣等人演唱「我的祖國」。張韶涵也和中港澳歌手合唱抗疫歌曲「守護」。

早前央視宣布十一國慶特別節目名單，歐陽娜娜因演唱具高度政治敏感的「我的祖國」，已在台灣引起高度關注。文化部已揚言，若違法情節屬實，將依據兩岸人民條例第33-1條相關規定開罰，根據法律最高可罰50萬新台幣。

此事引燃兩岸口水戰。行政院長蘇貞昌今日受訪稱，中國大陸藝人違背黨的意思消失的案例很多，他暗喻「歐陽娜娜受制於中國會有什麼下場，從她爸爸歐陽龍演出的電影《藍與黑》中的對白就可以參考」。

這場央視晚會播出前，陸委會再度喊話，指中共近期對台加大軍事恫嚇力度，不斷以機艦跨越海峽中線進行挑釁，已引起台灣人民的普遍反感，此時台灣藝人若被利用參加具有「消滅中華民國」意涵的中共「十一」國慶活動，「豈不是傷害了台灣民眾的感情，辜負了台灣社會對其的愛護與支持」。

(旺報 )