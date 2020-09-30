新聞深㗋嚨

台海情勢緊張，共機頻頻越過海峽中線，台灣也試射飛彈，讓有的民眾不禁擔心，兩岸真的會開戰嗎？前外交官介文汲表示，打的可能性不高，可是沒有辦法排除不打的可能性。

介文汲在中天政論節目《新聞深喉嚨》中表示，很多人都在問，到底兩岸會不會打？連平常覺得兩岸很安全的人也在問。現在民眾真的對這個問題，開始擔心。他的答案很簡單，打的可能性不高，可是並沒有辦法排除不打的可能性。

介文汲指出，過去這一段時間，為什麼兩岸關係會變得這麼緊張，為什麼共軍不斷地飛越台灣海峽、對台灣繞島，因為跟美台關係有關。因美國過去這段時間跟我們的關係，有快速往上增長的一個跡象。

介文汲舉例指出，上個月18、19日，共機越過中線，有兩個原因︰第一個是因為美國衛生部長到台灣來訪問；另外一個就是美國國務院次卿到台訪問。這兩件事對大陸是非常大的刺激。大陸有「反分裂國家法」，但它並沒有明列什麼情況之下，要用非和平的手段，來解決所謂的台灣問題。

(中時新聞網)