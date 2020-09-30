國民黨今辦首場「國際民主沙龍」午餐系列活動，邀知名港星劉德華的老搭檔「牛頭帆」馮淬帆演講。雖然國民黨認為馮「中華民國派」的特質與國民黨一致，但他演講時，當黨主席江啟臣面前批判李登輝主政後的國民黨，並一再痛批前總統、前黨主席馬英九「那位先生對民進黨違法改過的東西，一個都不改回來，令人失望」，令江啟臣一度顯得尷尬。對此，網友直呼「罵得好！」

馮淬帆當著江啟臣與多位國民黨人士面前炮轟馬英九，對此，許多網友都認為，台獨如今可以如此囂張，馬英九時期的國民黨要負最大責任！2008年的民進黨已經奄奄一息，是馬英九使其置於死地而後生，直呼馮淬帆罵得真好！

馮淬帆（見圖）當黨主席江啟臣面前批判李登輝主政後的國民黨，並一再痛批前總統、前黨主席馬英九令人失望。（陳怡誠攝）

其他網友也紛紛提出討論，表示「馬金體制，喪國亡黨」、「該罵，改革就對了」、「說實話的人」、「國民黨軟趴趴，反抗乏力，重返執政是空想」、「極度同意他對馬無能的評論」、「罵得很中肯貼切啊，課綱不改回來，現在的年輕人都不知道兩蔣是誰，更不清楚其貢獻」、「罵到重點、骨子裡，才真的能找出病根！」

(中時新聞網)