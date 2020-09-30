父母不和、大吵，時常讓孩子不知如何是好，只能暗自躲起來落淚。一位男網友看不下去爸媽天天吵架，忍不住嗆兩人「乾脆離婚算了啦」，未料老爸回一句話讓兒子好崩潰。

兒子嗆老爸「跟老媽離婚算了」，未料老爸拒絕竟回「我們都不想要你的撫養權」 (圖／爆廢公社二館)

男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出對話，因受不了雙親吵不停，某天直接密老爸嗆「你和老媽每天吵架，乾脆離婚算了啦」，父親看到後則回「我和你媽商量過了，再怎麼吵也不能離婚」，讓兒子感到一絲欣慰，回說「果然還是捨不得彼此對吧」。沒想到接下來父親語出驚人，回兒子「因為我們倆都不想要你的撫養權」。

網友看到笑翻，紛紛留言：「可憐哪，自己乖乖搬出去住吧」、「你被將軍了」、「這老爸有靠北到」、「哇靠，兇爆」、「老爸撿到槍耶XD」、「這已經不是撿到槍，是撿到大砲了」、「公親變事主」，也有人打趣回：「沒關係，這樣你就可以正大光明說不要為我吵架了」。

(中時新聞網)