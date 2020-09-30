食品大廠聯華食品（1231）30日公告，董事會通過兩項「自地委建廠房工程及購置設備總預算案」，分別是位於基隆的鮮食廠，廠房加設備8億，位於桃園觀音的休閒零食廠，廠房加設備33.1億。加上先前購買兩塊土地之金額合計14.64億，總計聯華食光是這兩大投資案，總金額就高達55.74億，堪稱該公司近年最大手筆的投資！

聯華食之所以有這麼大筆的投資，主要是產能已不敷使用。目前聯華食共有三個鮮食廠，分別位於基隆、中壢跟彰化；至於休閒零食廠則只有一個，位於林口（桃園龜山），生產旗下萬歲牌堅果、可樂果豌豆酥、卡迪那洋芋片、元本山海苔等多項知名品牌產品。

聯華食董事長李開源今年6月股東會後受訪時表示，聯華食一年生產1,000萬箱零食，現有的零食廠產能已滿載，希望能有更大的生產基地，而新的桃園觀音廠不僅空間比原本的大（土地達7,000多坪），也鄰近該公司主要出貨的幾家通路，無論對於生產端或物流配送，效益都可望更大。

另，鮮食廠部分，聯華食主管表示，目前現有的基隆廠為租賃，且空間已不敷未來發展使用，因此在鄰近原廠房的周邊買下一塊地，正在評估規畫中。聯華食代工的鮮食主要供應國內超商通路，如便當、三明治、飯糰、壽司、涼麵等產品，隨著超商據點擴增，也可望帶動鮮食代工需求提升。

公告指出，目前上述兩大投資案廠房工程跟購置設備之交易對象尚未確定，待完成正式合約簽訂後，會再補充公告。從投資金額及規模來看，這兩項投資案正式完工投產後，對聯華食的挹注相當可觀。

聯華食去年12月公告，向金日昌工業買下基隆市安樂區不動產，包含土地1,606坪、建物815坪，總金額4億元；今年5月再公告，董事會決議斥資約10.64億元，向中化合成生技公司買下位於桃園市觀音區工業區段的土地，面積約7,093.02坪。前者將規畫為鮮食廠、後者為休閒零食廠。

(工商 )