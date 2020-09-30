中秋佳節將至，長期單獨居住在護理之家的老人們更需要送暖，對此元大金旗下的元大文教基金會和元大人壽及其志工團，上周再度來到花蓮門諾醫院的壽豐護理之家陪伴住在護理之家的長者們提前歡度中秋，這也是元大金來探訪門諾醫院護理之家長者們第15個年頭，連續15年從不斷炊。

除了15年來每年不間斷來門諾醫院壽豐分院護理之家探訪老人，元大亦從2012開始，每年只要逢開學季，就會為偏鄉受助學童專屬訂作包括運動衣褲、運動鞋在內的「大禮包」，同樣也是9年來從不間斷，9年來已有4,885個偏鄉學童得到元大送出的這份開學季大禮包。

今年新冠疫情來襲，很多社福團體所收到的捐助金大幅縮水，但元大集團並未縮手，反而還透過發放「愛心振興券」等方式來反向加碼逾億元，與元大合作多年的家扶等社福團體亦對此點滴在心。

包括新冠疫情使得很多與人際接觸相關的公益活動減少，但元大文教基金會及元大人壽仍同樣在中秋節前夕，與往年一樣照常來探視長期住在護理之家、無法與親人共享天倫之樂的老人。

元大將此活動取名「銀向陽光長者陪伴列車」，和元大志工們特別在中秋節前夕，在上週四帶著營養品及點心來到花蓮基督教門諾醫院壽豐護理之家為長者過中秋節，與長輩們閒話家常並一起製作紙捲花。住在護理之家的老人們最需要的就是陪伴，志工團的探視讓老人們不再感到「與世隔絕」，並且充份接收到人的溫暖。

元大金對此指出，與門諾醫院合作已有15年，元大文教基金會每年中秋、年節前夕，都會號召元大志工專門到門諾壽豐分院陪伴長輩，從不間斷，而此次公益活動是由文教基金會和元大人壽合作進行，元大人壽主管也指出，人壽原本就是以人為本的金融服務業，每次到門諾服務長輩的經驗也間接提升自己在服務客戶上的貼心，對於長輩們的心情與需求也更能感受。

(工商 )