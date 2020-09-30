總獎金新台幣300萬元的2020高雄公開賽今天在髙雄(澄清湖)高爾夫俱樂部展開首回合，32歲排灣族好手林永龍諸桿均佳，抓下10隻小鳥，打出低於標準桿8桿的64桿暫居領先。

林永龍的64桿還締造個人生涯最低桿、單回合最多博蒂兩項紀錄，不過因為比賽場地天氣關係，大會採「較佳球位」規則，所以他的64桿無法列為打破球場正式最低桿65桿紀錄。

前天他還跟同輩球友開玩笑說怎麼可能打出65桿以下成績，沒想到昨天就締造個人新猷，他認為自己從去年11月開始認真做體能訓練收到成效，也助他一臂之力，幫助他遠距離擊球更穩定。

另一位選手沈威成開球與推桿準，以兩桿之差的66桿暫居第二，這回合他打出6博蒂、零柏忌的完美表現，鐵桿、推桿及木桿開球都不錯，完全沒有失誤，18洞也不過26推，6隻小鳥中，以第15洞的15呎小鳥推桿最長，其他都是3到12呎。

沈威成賽後指出，高雄球場的短推十分困難，草紋重且方向很亂，因此他推桿非常謹慎，仔細判讀推桿路線，力道也要夠才有機會抓鳥。

(中時 )