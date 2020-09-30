美國空軍剛剛結束了B-1B「槍騎兵」轟炸機(Lancer)的升級工作，62架現役機有60架完成綜合戰場站（IBS）的改裝，沒升級的2架，是因為通常會保留2架用於測試操作。升級後的B-1B，有了更好的操作介面，飛行員稱「 駕駛艙煥然一新」。

我們很強(we are the mighty)報導，為了使「槍騎兵」在未來的戰場上仍保持良好的生存性，美國空軍啟動了IBS升級計畫，整個工作從2012年展開，這是B-1B服役以來，規模最大、最複雜的升級改裝工作。

第10飛行測試中隊司令詹姆斯·寇許中校(James Couch )在新聞稿中說：「此次升級，使B-1B得到彩色顯示幕，能夠有效提高機組人員的對空域環境的認識，並且增強的導航和通訊系統的效率。」

B-1 Bomber Pilot Prep & Takeoff • Inside The Bone

第567飛機維修中隊主任羅德尼‧雪帕德（Rodney Shepard）補充說：「所謂綜合戰場站，是改進飛機對戰場感知周圍威脅的能力，4名機組乘員能夠更快的判斷，無論這些威脅來自空中，還是地面防空威脅。」

反恐戰爭期間，相當倚重B-1B轟炸機的精準轟炸能力。(圖/美國空軍)

不過，在過去的10年間， B-1B的作戰任務沒有停，也包括區域戰略的海外部署，因此經常是在改裝工作與出勤任務的兩端來回跑，這也使得B-1B的妥善率一直不高。

而且具有超音速性能的B-1B，因為超額投入了中東作戰行動，導致飛機的惡化速度比預期的更快，沒辦法維持目前的62架機隊規模，美國空軍希望將B-1B機隊縮減17架。

(中時新聞網)