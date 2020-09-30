事會在本月9日發表聲明表示，因為美國對法國商品課徵關稅，將無法履行收購珠寶品牌Tiffany的交易，Tiffany因而向法院提告。但LVMH也不是好惹的，對前者提起了反訴。雙方爭議的焦點在於LVMH是否有意拖延、Tiffany是否在疫情期間管理不善等，Tiffany則回應，LVMH集團否認干預監管過程的努力是無恥的，揚言更多關於LMVH集團惡意的證據將陸續被曝光。

大陸新浪報導，根據北京商報指出，在LVMH集團的訴狀中，Tiffany在新冠疫情期間管理不善，尤其未來幾年疫情可能導致全球精品需求大幅下降，而由於Tiffany的業務出現了實質性的不利變化，因此觸發了併購協議中一項允許買方退出的條款。

報導指出，對於終止收購的原因，Tiffany把問題甩給了法國政府，宣稱公司收到了法國外交部的信函，要求其將收購Tiffany的時間延遲到明年1月6日，以應對美國政府對法國商品徵稅的威脅；而此前Tiffany也表示交易最好延遲到今年12月31日完成。因此，綜合當前形勢的考量之下，LVMH集團認為已無法繼續執行收購計劃。

但在Tiffany看來，LVMH集團則是有意拖延，於是一紙訴狀將LVMH集團告上了美國特拉華州法院。9月9日，Tiffany指控LVMH集團為避免支付協定的價格而有意拖延反壟斷程序，並要求法院強制LVMH集團按期在11月24日之前完成收購。於是9月28日LVMH集團提出反訴。在此次訴狀中，LVMH集團除強調法國政府的干擾外，還提到了Tiffany自身業務管理不善，公然違反了其在正常過程中的經營義務。例如當Tiffany處於燒錢且虧損的狀態中時，還支付了最高的股息。

報導表示，對於LVMH集團的指控，Tiffany回應時強調，LVMH集團否認干預監管過程的努力是無恥的，更多關於LMVH集團惡意的證據將陸續被曝光。至於LVMH集團提到的股息問題，Tiffany則表示，支付季度股息是由LVMH集團同意，並得到Tiffany股東批准的合併協議所要求的。

從目前的狀況看來，雙方均沒有絲毫讓步的可能。而根據安排，關於這一案件的庭審將於明年1月5日進行，為期4天。特拉華州法院法官日前建議，希望Tiffany和LVMH能夠進行和解，以避免訴訟，但遭到雙方拒絕。

(中時新聞網)