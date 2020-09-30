親吻是很多人都會做的恩愛行為，但當對象的嘴唇變的巨大，那親起來又是什麼樣的觸感呢？保加利亞索非亞的1名22歲哲學系的女大生(Andrea Emilova Ivanova)，偏愛巨大嘴唇尺寸，因此這名女大生要求自己的整形醫師，為她注射近21次的玻尿酸嘴唇填充劑，讓嘴唇整體像似芭比娃娃，但卻又足足有3倍之大，女大生也進一步表示，未來將會持續讓嘴唇持續變的更大，因為她實在是太喜歡巨大的感覺。

來自保加利亞索非亞的安德烈(Andrea Emilova Ivanova)，是1名22歲的女大學生，因她實在過於喜愛嘴唇巨大的感覺，她目前已經接收21次的施打玻尿酸嘴唇填充劑，讓嘴唇日漸巨大中，雖然此番危險的舉動，讓醫療人員大力苦勸她不要再繼續施打，安德烈仍是一意孤行照樣執行。安德烈曾說，她想要當1位現實生活中的真人芭比，她已經注射近千萬美元的嘴唇填充劑，她仍希望自己仍變成全世界嘴唇最巨大的女人。

據了解，安德烈所使用的填充劑，主要為1種透明質酸，是取自體內的天然物質，來使自己的嘴唇飽滿。安德烈補充說明，她會不斷做填充劑注射，是因為這種透明質酸一旦接受完，會在幾個月後被人體自行分解，巨大的嘴唇也將變小，為了保持巨大的尺寸，才會不斷注射到21次的次數，安德烈也經常將自己的巨唇分享在社群媒體上，目前已經有6萬2千人的粉絲死忠於她。

為安德烈進行注射的醫療團隊也不斷告誡她，希望安德烈不要再繼續有讓嘴唇更大的奇特想法，雖然目前安德烈多次注射完後，並沒有發生任何副作用的情況，仍是潛伏許多危險存在。然而安德烈仍是一意孤行，也表明未來將會持續讓嘴唇更加厚大，安德烈說：「我真的非常喜歡大唇唇，也不打算放棄注射填充劑，未來將持續讓我的嘴唇繼續變得更加巨大」。

(中時 )