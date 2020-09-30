第57屆金馬獎30日公布入圍名單，公視《無聲》及《日子》分別入圍8項及3項大獎。公視節目部經理於蓓華表示「台灣很幸運，有蔡明亮導演這樣，持續在台灣藝術電影的創作之路上，默默獨行；也有首次拍電影的柯貞年導演，勇敢挑戰社會「被沈默」的議題」。

於蓓華感謝金馬評審的慧眼，給予鼓勵，「從流亡香港的應亮執導的電影《自由行》、蔡明亮的《日子》、柯貞年的《無聲》，公視近年開始投入參與合製電影，期待在商業電影之外的藝術電影和議題電影，盡一份心力。」

在《天黑請閉眼》中嶄露頭角的導演柯貞年，首次執導電影《無聲》，就入圍最佳新導演獎柯貞年、最佳男配角獎金玄彬、最佳新演員獎陳姸霏、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂獎盧律銘、最佳美術設計、最佳音效及最佳剪輯等8項。

柯貞年延續擅長挑戰觀眾對善惡、對錯的二元對立風格，以大膽敘事方式，探討一場學生都在「玩」卻不能「說」的驚悚遊戲。柯貞年感謝評審肯定，也謝謝所有團隊的努力，以及在拍攝過程中幫助過我們的朋友，「希望無聲的力量可以讓更多觀眾看到」，《無聲》將於10月15日上映。

電影《日子》則獲最佳劇情長片、最佳導演獎蔡明亮及最佳音效獎曹源峰、何湘鈴、林子翔、李育智、王敏旭共3項入圍。《日子》曾於第70屆柏林影展入圍主競賽，獲柏林影展泰迪熊獎，這也是公視共同出品、首度入圍金馬獎最佳劇情長片作品。

蔡明亮導演表示「還是謝謝，還是開心！我的電影如此個人化、小成本，可以說是手工打作，又這麼緩慢、無語，還能被看到，真的謝謝評審！現在拍電影之於我，是小學生重新來過，很不容易，入圍就是鼓勵。」

導演柯貞年首次執導電影《無聲》入圍第57屆金馬獎。（公視提供）

(中時 )