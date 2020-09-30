2016年大陸一所學校發生姦殺案，當時年僅16歲的班花姚金易，遭同班同學、同時也是富二代的王禕哲性侵，最後還將姚金易勒斃；2017年王禕哲依故意殺人罪、強姦罪被判無期徒刑，但最近民事訴訟第二次開庭，王禕哲家屬透過律師表示被害家屬要求不合理，不僅拒絕賠償，要被害家屬自行向學校求償。

嫌犯王男至今不願賠償受害家屬(圖片取自微博)

這起發生在北京的「新東方教室姦殺案」，案發後姚女家屬曾在去年向法院要求嫌犯王禕哲、以及他母親承擔死亡賠償金、精神損害賠償金、喪葬費等，求償共計超過175萬元人民幣（約台幣747萬元）；今年已開庭審理過一次，由於當時王男的律師要求「提列第三方新東方教育集團為被告」，因此尚未有實質上的審理。

本月28日進行民事訴訟第二次開庭，嫌犯王禕哲並未出庭，由律師宣讀道歉聲明，此聲明也提及，姚金易家屬提出的民事求償金額不合理，除拒絕賠償外，還要姚女家屬自行與新東方教育集團求償；姚女母親說，事發至今王男家屬透過許多人傳話，表明如果不用諒解書減刑，就不會作出任何賠償。

2016年5月19日，16歲的姚金易遭同學王禕哲性侵，因為怕事跡曝光，因此將姚女勒斃；隔年6月北京法院認定王男犯故意殺人罪、強姦罪，判處無期徒刑，王男不服提出上訴，2018年12月，法案二審判決駁回上訴，維持一審原判定讞。

(中時新聞網)