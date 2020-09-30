曾獲選多次台南西港區好人好事代表的許黃彩好女士，是南寶樹脂創辦人黃圖的3女兒，她長年熱心地方公益，30日於西港慶安宮前發放中秋禮品及慰問金給弱勢家庭，有137戶受惠，區長林耿漢也代表區民致贈感謝狀，感謝許黃女士讓弱勢家庭能感受到社會的溫情。

今年已83歲的許黃彩好，30日帶著兒媳婦一起發放南寶賜百齡藍藻餅乾，及每戶1000元佳節禮金。

許黃彩好說，因為父親的生日是農曆8月15日，因此當年產品就取名為「815水泥漆」，結果成為家喻戶曉的產品，廣告歌曲民眾朗朗上口。為了紀念父親，因此前年開始於中秋節辦理助弱勢公益活動，未來也會繼續辦下去。

此外，去年她也捐贈西港區公所1輛復康專車，供區內老人及弱勢民眾就醫時使用。親友們在許黃女士的號召下，也加入助人的行列，本次活動還有孫姪輩共襄盛舉，讓良善的美意能傳承下去。

(中時 )