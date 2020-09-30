20200930中天新聞 休旅車追撞機車1死1傷 駕駛「吞安眠藥恍惚」

高雄27日發生一起死亡車禍，一味五專剛畢業20歲的高姓女子搭乘朋友的機車行經旗津過港隧道，卻突然遭到後方小客車猛烈撞擊，她當場噴飛數公尺遠，當場失去生命跡象，送醫不治。單親的高媽媽淚崩控訴駕駛怎麼能「吃了安眠藥出來殺人？」

高媽媽接受《東森新聞》訪問時止不住淚水，痛失愛女讓她難以承受，她難過的表示，女兒才剛滿20歲，五專剛畢業，平常在家中也非常乖巧都會貼心問候媽媽晚餐想吃甚麼。

高媽媽語帶顫抖的說，「她騎到很慢了，還被人撞飛」，更讓高媽媽不能接受的是駕駛肇事後竟回「吃了安眠藥昏昏沉沉，不知道發生甚麼事」。高媽媽眼角淚水滑落，哭著說「怎麼能吃了安眠藥出來殺人」，場面讓人鼻酸。據悉，事發至今肇事者仍未出面道歉。

據了解，高女27日晚間搭乘朋友何男的機車準備前往旗津遊玩，沒想到剛出過港隧道到旗津一路就被駕駛銀色廂型車的周男從後方追撞，高女瞬間被拋出數公尺倒地不起，警消人員獲報後緊急將高女送醫急救，但高女全身擦挫傷、顱內出血，因為傷勢過重，隔日醫院仍宣告高女急救無效不治身亡。

警方表示，周男坦承時要載老婆到旗津吃晚餐，但為了助眠，有吃了5顆安眠藥，開車到一半就「昏昏欲睡」。周男先是在旗津一路的北向車道上，撞到騎乘機車何男、高女後，又撞向另一台轎車，周緊急扭轉方向盤，擦撞鐵絲網安全護欄才把車順利停下，何男、高女騎乘的機車被撞得支離破碎，這場車禍也造成交通大堵塞，行經過港隧道的車輛回堵數公里。

警方對周男、何男等人進行酒測，酒測值皆是零，但經過警方訊問後，周男吞安眠藥後上路，被依過失殺人、公共危險罪送辦，檢方諭令5萬元交保。

(中時新聞網)