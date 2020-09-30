福容大飯店「吃貨集章」活動用餐集章送住宿券。(福容大飯店提供)

吃貨們集合囉！福容大飯店專為愛吃美食的顧客們推出「吃貨集章」活動，10月1日到12月31日至福容淡水漁碼店、福容台北一館、福容桃園店、福容桃園機捷A8店、麗寶福容店，用餐消費滿3,000元，結帳時出示享福卡app，即可得到一枚電子章印，集滿五家分店章印即可兌換聯合住宿券一張，限量100組。

另外，福容大飯店還舉辦港點王票選活動，選出自己最愛吃的港點，就有機會能抽住宿券！只要到粉絲專頁留言你心目中的港點王，就有可能獲得免費的住宿券，福容就是要給支持的粉絲們好康大放送！

由阿基師領軍的福容大飯店福粵樓港點好評不斷，這次要號召大家票選出心中最喜歡的港點王，福容首度舉辦港點王選拔賽，廣受歡迎的港點們要來一場人氣大比拼。參賽「選手」包括香煎蘿蔔糕、魚子燒賣皇、黃金蝦餃皇、安蝦鹹水餃、鮮蝦腐皮捲、豆沙芝麻球、烏金流沙包、蜜汁炆鳳爪。

10月1日到10月15日至福容大飯店連鎖粉絲專頁，於活動貼文留言最喜歡的港點，如果與最終獲選冠軍的港點相同，就能夠抽聯合住宿券！11月1日將會公布奪冠的港點王。

福容大飯店表示，為了與賓客們共襄盛舉，11月1日至12月30日，至福容淡水漁碼店、福容台北一館、福容桃園店、福容桃園機捷A8店或麗寶福容店的福粤樓，用餐滿1,000元並出示享福卡app，即贈送效期兩個月的港點王兌換券一張，可於下次去這幾家分店的福粵樓用餐時，兌換一份最受歡迎的港點王，免費品嘗人氣最高的精緻港點！

(中時 )