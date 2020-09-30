桃園市人事處長黃新雛職務宿舍年編40.8萬元，換算月租金3.4萬元，又自承月繳700元且只有在天災或日前8點開防疫會議時才有入住，今遭藍營議員連番炮轟斥浪費納稅錢養蚊子，也質疑20餘坪房要價不斐，有圖利房東之嫌，黃強調一切依法，且租金含管理費、停車費等，絕非圖利廠商。

「我還以為你委屈了，只住租金700元的便宜宿舍！」桃園市議會今審查人事處等局處明年度預算，議員黃婉如在歲入預算發現每月700元、1年8400元的職務宿舍費，一度誤以為處長黃新雛月掏700元入住宿舍，但卻在歲出預算發現職務宿舍租金年編40萬8千元，才驚見黃新雛月花3.4萬納稅錢在桃園租屋。

黃新雛在黃婉如和徐其萬接力詢問下，坦言宿舍位於桃園火車站前的桃園區中華路上，室內不到20坪，去年11月到任人事處長前即承接前人，曾有體育局、環保局與人事處長住過，在藍營議員質疑為何還要司機接送時，脫口說出平時都住台北，只有天災或是疫情期間市府早上8點開防疫會議時才有入住。

一番話引爆藍營議員怒火，議員詹江村直指自己租房一輩子，20坪內房子月租約1.2萬，質疑黃新雛月租3.4萬遠超過行情，且若使用率不高，「為何不乾脆住飯店，2、3000元就搞定？」怒斥浪費人民納稅錢養蚊子，懷疑跟房東熟識，重金幫房東繳房貸還有剩，更認為人事處有甚麼業務需要忙到天天留宿桃園。

黃新雛會後改口稱常常住職務宿舍，強調都依照「桃園市政府公有宿舍管理要點」規定，只要一級主管在職務宿舍不敷使用時，都可專案報請核准在外租屋，考量首長工作繁忙、減少舟車勞頓才會申請，一切都經過公開上網招標。

黃新雛解釋，決標金額為39萬元，每月租金為3萬2500元，內含大樓管理費、停車位費用等使用房屋所衍生的費用及各項稅金等，租金未超過該社區租金市場行情，絕非圖利廠商，強調主管職務宿舍每戶最大面積以106平方公尺為限，她的宿舍室內面積為57.78平方公尺，皆符合規定。

(中時 )