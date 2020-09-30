共機多次進入我國防空識別區，台灣的兵力到底夠不夠？教召強度可說輸給新加坡、以色列，後備戰力是堪憂，成為外界關注焦點。時事評論員黃益中透露自身經驗，7天教召就是吃便當、等待，然後領一筆車馬費回家。

退役空軍副司令張延廷在政論節目《新台灣加油》中表示，我們現在軍事訓練只剩4個月，在訓練上面，深度是不夠的，這個教召要強化，當然我們可以參考以色列，以色列男生當兵2年半、女生2年，不過以色列的教召1年要1個月。

張延廷指出，我們有些教召是早上報到，看個電視、填個表格，然後就去領差旅費了。不可以這樣子，絕對不要有形式主義，這個一定要很深耕很落實，因面臨的是兵凶戰危。

海軍陸戰隊預官退伍的黃益中則透露，他參與教召過，也領過差旅費。他說那時候滿懷著教召的期待，然後第一次教召時，就很開心，7天的教召，就覺得可以回去戰技重演。結果，那7天真的就是吃便當、等待，然後遊覽車載去勘查地形，最後領一筆車馬費就回家了，所以他憑良心講「很失望」。

(中時新聞網)