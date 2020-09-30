已退役的前海軍艦長呂禮詩認為，5年內解放軍還不具備攻台的能力，因為還沒有準備好。（圖／呂禮詩臉書）

大陸近日在台海周邊不斷進行軍事演習，外界討論大陸武力犯台的預測也愈來越多。已退役的台灣前海軍艦長呂禮詩接受外媒訪問時指出，目前解放軍軍機進入防空識別區或跨越海峽中線只是施壓，真正的攻台還沒準備好，5年後第3艘航母與兩棲攻擊艦完成也未必就能攻台，還要看訓練情況。

呂禮詩接受《德國之聲》訪問時從軍事專業上來看台海戰事可能性時，做了上述表示。他說，解放軍頻繁地出現在台灣的西南防空識別區，同時也做跨越海峽中線飛行，這是施加於台灣的壓力。海峽中線的問題現在就是搞法律戰，要宣示說沒有這件事，不管是防空識別區或者是海峽中線其實都沒有國際法的相關法源依據，只要沒有到領空裡面都不會引發軍事衝突。

呂禮詩指出，最近台灣在討論「第一擊」的問題，反映出空軍正在研擬未來解放軍戰機真的進入台灣領空的時候，台灣進行監控伴飛的戰鬥機可以做什麼樣的反制。

對於外媒傳出解放軍可能在1月攻打台灣，呂禮詩說，其實這個是登在《議事錄》雜誌期刊（Proceedings）上面，這是個類似海軍學術月刊，他的寫法是把人事時地物都點出來了，很像是敵情研判，當然接下來就會有戰術的想定或推演，倒不是說真的會發生。

呂禮詩認為，民主國家都會有政權輪替，新手上路都還不熟練的狀態之下，是動武最好的時機。但是大陸武力攻台今年到明年不會發生， 因為解放軍還沒有準備好。最少5年，解放軍第三艘航母以及兩棲攻擊艦才會準備好。5年之後也未必可以，要看當時的訓練狀況。

對於「首戰即終戰」的說法，呂禮詩解釋道，這是解放軍的說法，要100個小時之內解決，因為要避免國際的制裁、一些反制還有美日的援台，所以要壓縮時間。但是，台灣反擊的力量可能比他們想像的要強，而且現在還不斷取得具有部分的攻擊能力的軍備。

呂禮詩說，大陸軍力慢慢地提升，從單一軍種到集合各軍種的聯合作戰，未來會有比較完整的聯合作戰能力。從目前東海的訓練看起來，這一系列軍演其實是在做非常基礎的沿岸的防空跟制海的訓練，或者實彈射擊這類活動。這些包含岸防部隊與海軍艦艇，當我們不斷地強調要買到MQ-9 這種「海上衛士」無人機的時候，他們就開始加強沿海這些防空炮兵的區域訓練。

此外，渤海的訓練比較特別，渤海靠大連和青島非常近。山東號航空母艦現在是在大連，遼寧號是在青島，所以他們現在正在進行雙航母的訓練。這其實不是要做遠海作戰，而是近岸作戰。

呂禮詩最後指出，大陸有些事情已經做過頭了，軍事發展已經超過防務需要，很顯然的不只是單純增加自己的防衛力量，還有往外發展的趨勢。至於美國未來會怎麼做，就看台美未來的關係會不會更緊密，或是大陸是否會做得更誇張。這絕不是單方面的決定，而是多方面的一個競合結果。要看每一個時段中美台三方面到底是產生什麼樣的不平衡。

(中時新聞網)