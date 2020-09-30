宏達電宣布，VR室內遊樂場VIVELAND已經取得合作夥伴、美國VR遊戲開發業者ARVI推出的密室逃脫遊戲《噬魂之夜》及《搶救阿斯加德》的亞洲獨家代理權，VIVELAND計畫每兩個月都會推出新遊戲，另外，宏達電也宣布，使用Vive設備協助拍攝的360度紀錄片Awavena，獲得第41屆「新聞與紀錄片艾美獎」，宏達電內容平台VIVEPORT也成為該片第一個播放平台。

宏達電表示，此兩款遊戲由VR遊戲廠商ARVI開發，為2到6人的連線遊戲，位於紐約的ARVI專精於密室逃脫遊戲，宏達電與ARVI共同宣布於中國、印度、台灣與阿拉伯海灣國家展開第一波拓展合作計畫後，今年第四季雙方便開始率先在台灣推出新的密室逃脫遊戲。

另外，在國際影展中獲獎無數的紀錄片導演Lynette Wallworth，深入亞馬遜叢林拍攝原始部落Yawanawa史上首位女薩滿的360度紀錄片Awavena，今年在2000多件送審作品中，經過875名資深記者、編輯及製片人審核後提名，再經兩輪投票脫穎而出，獲得「新聞與紀錄片艾美獎」中「紀錄片傑出創新拍攝手法獎」。

宏達電表示，本片由Yawanawa部落主動聯繫熟悉VR拍攝技術的Wallworth，盼能透過VR的敘事，直擊Yawanawa部落史上首位女薩滿的誕生，「薩滿」意指部落的祭司，以往該部落僅男子有資格擔任薩滿，但前一任將近100歲的薩滿Tata，為拯救因外來文化入侵而式微的部落傳統文化，認為須透過加強女性在部落中的地位來復興部落，因此大膽地打破長久的傳統，選擇女子Hushahu接班擔任薩滿，由於導演採用宏達電VIVE設備協助拍攝，因而也選擇宏達電內容平台VIVEPORT作為Awavena第一個播放平台。

(工商 )