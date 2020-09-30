美式賣場好市多因為產品價格低廉，深受台灣民眾喜愛，而中秋節即將來臨，不少人都會到賣場準備食材。有網友分享，日前到好市多購買牛肋條，回家切開後竟發現裡頭夾著一大塊雪白的牛油，讓網友看到後笑稱，「奶凍捲」？

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，他表示，自己某天中午買了牛肋條，但從照片上可見，中間夾著一塊牛油，他忍不住詢問其他人，「大家都能接受買到這樣的肥瘦比例嗎」？

原PO無言地表示，「沒想到一切下心都涼了，油花偏肥是可以接受，但外表漂亮卻一整塊牛油還藏在中間，真的會有受騙的感覺」！

神似奶凍捲的牛肋條。（摘自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

由於照片裡的牛肋條中間夾著一塊牛油，看起來就像一條奶凍捲，底下不少人看到這幕後都笑說，「這個是牛肉界生乳卷吧」、「奶凍卷欸」。但有人則指出，如果想要買沒有肥肉的不會買牛肋，「是不是很多人搞不清楚牛肋條的油脂」、「量牛肋的脂肪本來就是肉5:5脂或是肉4:6脂。牛肋它就是來煉油的」。

(中時新聞網)