中秋節連假蓄勢待發！這幾天是許多民眾的烤肉備貨潮，日前台中好市多更傳出人潮爆滿，排隊30分鐘都走不到收銀台的盛況，堪稱台中人的悲歌。今（30）有位網友分享，在好市多的「速購攻略」，在顛峰時刻謹記不要開車去、不要拿推車，改拿購物袋，就能省下很多時間。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享自己賣場快速結帳攻略，他指出，由於好市多台中店近年來總是人山人海，不只開車進賣場要排隊，連人進賣場也要排隊。結帳時排隊隊伍更不用說，常常排到冷藏食品區。因此原PO果斷放棄開車，選擇騎機車入場。

至於結帳排隊問題，原PO的策略是，購買好市多的「保冰袋」（售價100多元），一個人背2個進賣場，省下推車佔的空間，同時也提生在賣場內的移動速度。原PO指出，由於賣場設計關係，使用推車到結帳區時，「收銀櫃檯中間有兩線會被保健食品擋住，所以推車要結帳的人很難往前排。」此時有自備購物袋的人就能迅速擠到前面！這樣下來，最多花1個半小時就能順利購物完成。

今（30）有位網友分享，在好市多的「速購攻略」，謹記「2步驟」就能省下很多時間。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，不少網友紛紛表示「台中costco真的全台灣最塞！」、「好用心實用的攻略喔 」、「妳知道太多了...」、「第一次看到購物攻略居然是為了快速結帳！」、「攻略都被你講完了，那我之後不就排到死」、「現在很習慣自己帶購物袋進去！這樣很快結到帳」、「封你為快速機動打擊部隊小隊長」、「我和老公也是用購物袋這招，超讚的，結帳速度快很多」。

然而，也有網友指出，原PO所說的速購攻略中，雖然快速，但要扛一大堆商品在身上，實在很吃體力。另外，機車也佔了一大部分因素，其他機車可沒那麼多的置物空間「犯規啦！居然騎金發財去」、「你的車款是針對載貨用的，我的可不行」、「 戰車秀出戰果」。

網友認為，對台中人來說，最大的解套就是即將開幕的好市多北屯店。「我只希望北屯店的開幕，能有效分散中部的採買人潮，不然目前南屯店的購物環境已經太糟了」。

(中時新聞網)