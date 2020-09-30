鋼琴家郎朗近期完成巴哈經典作《郭德堡變奏曲》錄音，在東、西方皆引起廣泛討論，香港樂評人邵頌雄直指郎朗的郭德堡，「藝術水平低劣、誤解德國文化」，《衛報》則是指出，「郎朗對巴哈一知半解，做作和慢速讓音樂死氣沉沉」，《留聲機》雜誌則認為，郎朗的郭德堡，「細節生動，情感與表現力豐富」，評價兩極。

樂評人唐若甫表示，郎朗是一名嚴肅而認真的鋼琴家，「想透過演奏巴哈的巔峰之作，展現他在藝術上的成熟以及思想深邃的一面。」

唐若甫認為，郎朗郭德堡的缺點在於，「仍是融入非常強烈的個人色彩，在慢速樂段，用力過猛，他的詠嘆調極慢，比經典的顧爾德錄音、加拿大鋼琴家安吉拉．休伊特錄音，都還要慢。」

唐若甫推測，郎朗的慢速選擇，可能與中國孔孟儒家思想有關，「像是古琴譜，沒有速度標記，可演奏得很快，也可演奏得很慢。而慢有慢的章法，看似無形，其實有形。西方文化重結構，東方文化重意境，郎朗在郭德堡融入古琴演奏風範，可說是意境超脫於結構之上。」

《郭德堡變奏曲》是巴哈的鍵盤曲中，最富盛名的作品，更是鋼琴怪傑顧爾德、德國鋼琴大師肯普夫、席夫等名家，傾心錄製的作品，各成一家之言，樹立典範。

樂評人蘇立表示，郎朗的郭德堡，不管是在裝飾奏、速度、觸鍵的方式，都和傳統典範的錄音不一樣，他說，「全曲開頭的『曲調』旋律很美，而低聲部的音，可說是奠定30個變奏的基礎；但郎朗選擇讓低音聲部輕到幾乎聽不見，專注強調高音部的旋律線。」

蘇立認為，郎朗的極端慢速，有討論空間，「到底要多快或多慢才正確，難有定見。有一派學者認為，節拍器發明前的音樂、包括巴洛克音樂的演奏速度，或許應該更慢；這些討論，讓演奏者有更大的發揮空間。」

此外，郎朗決定同時發行萊比錫教堂現場音樂會與錄音室兩種版本，蘇立觀察，「現場演奏的版本，郎朗並沒有像錄音室選擇極慢的速度，可見他可能有意識到，現場聽眾不見得能理解極端的表現方式，也並陳兩種錄音。」

蘇立表示，「慢到極致，會讓人問，這是巴哈嗎？這是巴哈譜寫的音，而郎朗嘗試從中彈出自己的東西來。」

(中時 )