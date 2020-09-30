疫情年代，大眾集體焦慮，該如何調節身心？首屆桃園科技表演藝術獎金獎作品《Breath(In)Room V.2》，舞者戴上特殊裝置呼吸器，在一座像是大泡泡般的透明圓形裝置裡跳舞，觀眾在外頭遊走、欣賞，也可看見裝置螢幕上所顯現的舞者呼吸變化，探討現代人如何面對焦慮。

「呼吸雖然看不見，但卻反映我們的身心狀態。」主創者蔡寧表示，《Breath(In)Room V.2》最初的版本，一次只有一個人在裝置空間裡面體驗，現在則是讓舞者在裡面跳舞，觀眾在外圍欣賞，「每個人的情緒狀態都很私密，焦慮的狀態，不是每個人都會看見，我打造一座空間，讓人在裡面呼吸，透過呼吸器的感應裝置，呼吸的快慢，會呈現在影像投影上。」

在作品裡擔任舞者的謝宜靜表示，「現代人的生活，都像是隔了一層距離，一個人白天的笑容，可能晚上沮喪、失眠，在沒人知道的地方，有自己的掙扎，每個人都有未知的地帶，這部創作，希望每個人都能更有機會理解他人，貼近對方的心。」

另一為舞者吳愉璇表示，戴著呼吸器跳舞，是一種牽制，「我在球體裡，必須要想辦法不受到這個呼吸器的影響，從外面看，像是我被隔離開來了，但從我的角度往外看，外面的觀眾，同樣是被隔絕在外，內外的隔離，非常一致。」

文策院董事長丁曉菁表示，文策院明年將與桃園科技表演藝術獎合作，一起發掘科技與藝術、文化結合的新秀，今年將先從舉辦論壇開始，協助推動科技與藝術的結合。

丁曉菁透露，11月將率先舉辦創意內容大會，「期望讓科技界﹑藝術界的朋友，作品能有一個平台被國際買家看見，讓台灣的文化經濟、職業都有更多選擇。」

(中時 )