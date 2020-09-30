來自烏克蘭的瑞莎，曾經在國家隊拿了9個全國第一，她指導台灣學生參加「LA lights 2020體操錦標賽」，一舉奪下1金3銅的佳績，她除了努力把台灣韻律體操推到全世界面前，也讓女兒Nika也感染上媽媽的自信。

3歲開始學韻律體操的瑞莎，坦言小時候害羞、沒自信，也曾偷懶、想放棄，幸好媽媽一直鼓勵她，使她漸漸學習到不放棄、堅強的態度，過程辛苦但還是要保持禮貌及優雅。

她因受傷自烏克蘭國家隊退役，改當韻律體操老師，卻曾因沒有教練證指導學生被投訴，她因此飛往新加坡考教練證，取得國際韻律體操教練資格，也念文化大學博士班研究所。她說，「我很謝謝那個人那時候直接去體操協會投訴我，我去了新加坡學到更多東西，了解身體構造對體操的影響，讓我現在能夠幫助更多人。」

對於Nika的教養，瑞莎提到，台灣與烏克蘭教育有很大不同。台灣學校上課時間很長，從早上8點到晚上5、6點，且大多在讀書；而烏克蘭下午2點就下課，孩子可以學運動、唱歌、跳舞。她發現台灣很多小朋友不敢表達、沒自信，習慣聽別人說再去做。烏克蘭的教育，較著重在建立孩子的自信，培養勇敢表達的能力，瑞莎常讓Nika自己思考，儘量不幫她做決定，「現在Nika是一個非常有自信的小朋友。」

瑞莎培養女兒成為有自信的小朋友。（媽媽寶寶雜誌提供）

(中時 )