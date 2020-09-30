竹內結子第二任老公中林大樹。(翻攝日網)

日本女星竹內結子，當年憑著電影《現在，很想見你》奠定她在演藝圈地位，不少台灣觀眾也因為此片對她相當熟悉。未料她日前卻驚傳在家中自殺身亡，被老公中林大樹在衣櫃發現遺體，享年40歲，喪禮已於今(30日)秘密舉行。

竹內結子經紀公司早前發聲明證實，在與家屬商量後，喪禮已在今日秘密舉行，「竹內結子離世如此突然，令人難以置信，旗下藝人及員工仍然感到傷感和困惑，他們也感到十分遺憾，竹內結子永遠是事務所不可替代的重要演員。」

竹內結子生前有2段婚姻，她因為拍攝《現在，很想見你》與男主角中村獅童相戀、結婚，但婚姻僅維持3年就宣告破局，直到去年才又嫁給了同門師弟中林大樹。

兩人結婚消息傳出，男方更被起底驚人背景，原來中林大樹家境富裕，在奈良經營藥廠，目前公司由大哥繼承，而家人也相當支持他進入演藝圈。據悉，中村大樹雖然目前難以承受妻子逝世打擊，情緒相當不穩定，但他今日仍忍痛與兒子現身竹內結子的秘密喪禮，送愛妻最後一程。

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